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У Бельгії загинув учасник акції "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 05:39
У Бельгії загинув учасник акції "жовтих жилетів"
Фото: на місці події в Бельгії (rtbf.be)

На одного з маніфестантів, які блокували рух на виїзді з Візе, наїхала вантажівка

У Бельгії на учасника акції бельгійських "жовтих жилетів", які перекрили автомагістраль Льєж - Маастрихт поблизу міста Візе наїхала вантажівка, в результаті чого протестувальник помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTBF.

Інцидент стався e п'ятницю ввечері, 11 січня.

У поліції повідомили, що близько 30 маніфестантів блокували рух вантажівок на виїзді з Візt.

Водій вантажівки, який збив маніфестанта, затриманий для допиту, попередньо поліція вважає це нещасним випадком.

Розпочате розслідування, ділянка дороги тимчасово перекрита.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що майже 60% дорожніх радарів були пошкоджені з початку руху "жовтих жилетів".

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетів" отримують підтримку з-за кордону. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT), що мовить багатьма мовами.

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