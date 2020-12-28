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У Бельгії хочуть проводити вакцинацію від COVID однією дозою: це прискорить процес

Бельгія, Понеділок 28 грудня 2020 13:03
У Бельгії хочуть проводити вакцинацію від COVID однією дозою: це прискорить процес
Фото: вакцина проти коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Бельгії розглядає можливість проведення вакцинації населення від коронавірусу не двома, а однією дозою. Це може дозволити до літа прищепити все населення країни.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Стратегія "однієї дози" при вакцинації населення дозволить прискорити процес, щоб якомога більше людей отримали вакцину від COVID-19.

"Це дозволить швидше охопити більшу кількість людей і швидше досягти групового імунітету", - заявив бельгійський епідеміолог П'єр Ван Дамм.

Подібна стратегія вакцинації також вивчається в канадській провінції Квебек. Її застосування дозволить отримати одну дозу вакцини всьому населенню Бельгії вже до літа 2021 року. Однак у такому разі період між вакцинацією доведеться збільшити до шести місяців.

"Дослідження вакцини Pfizer показує, що вона забезпечує хороший захист до 90 відсотків після початкової дози. Друга доза служить для максимального захисту та активації пам'яті нашого тіла для максимального ефекту. Але з такою активацією пам'яті ви можете почекати шість місяців", - зазначив бельгійський вірусолог Йохан Нейтс.

Першими вакцину від коронавірусу 28 грудня отримають мешканці трьох будинків літніх людей в Брюсселі, Антверпені і Монсі.

Нагадаємо, 27 грудня в Європі почалася масова вакцинація населення проти коронавірусу препаратом компаній BioNTech-Pfizer.

Також повідомлялося, що компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність своєї вакцини до максимальних показників. Зараз її ефективність перевищує 90%.

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