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Беленюк пояснив, чому забрав з поліції заяву про расистські образи

Автор: Олег Черниш

Народний депутат Жан Беленюк пояснив, чому вирішив забрати заяву про расистські образи щодо нього. Він назвав ситуацію "вичерпаною".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю".

Інцидент стався 13 серпня цього року. Посеред дня в центрі Києва до Беленюка підійшла група молодих хлопців. Вони почали ображати нардепа, акцентуючи увагу на його кольорі шкіри, і провокувати конфлікт.

На ситуацію оперативно відреагувало керівництво країни і правоохоронці. Поліція відкрила справу, а президент Володимир Зеленський публічно підтримав Беленюка і закликав силовиків припиняти такі злочини.

Але кримінальне провадження було закрито без зайвого розголосу менш ніж через два тижні.

Потерпілий стверджує, що сам відкликав свою заяву після того, як зустрівся і прийняв вибачення від "якоїсь організації, що має позитивний вектор". Її радикально налаштовані представники нібито і були замішані в тій історії.

"Для мене ситуація вичерпана. Там не було ніякої бійки, ніяких загроз для мого здоров'я. Плюс я зайнята людина, і у мене немає можливості постійно відволікатися на якісь моменти. До того ж я вихований за християнськими звичаями і я завжди намагаюся дати людині другий шанс", - пояснив депутат своє рішення.

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Жан Беленюкненависть