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У Білорусі заявили про спроби Польщі завербувати місцевих дипломата та військового

Автор: Роман Тверденко

Польська контррозвідка нібито намагалася завербувати білоруських дипломата та військового. Обидва відмовилися від співпраці.

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Про це було розказано в сюжеті білоруського телебачення.

Стверджується, що поляки намагалися схилити "шантажем, підкупом і погрозами" до співпраці білорусів. Дипломат відмовився від цього і його відразу ж попросили покинути білоруську дипломатичну місію в Польщі.

Військовому пропонували стати інформатором. Він проходив у Польщі мовні курси і також відмовився від роботи на польські спецслужби, після чого повідомив про ситуацію владі Білорусі.

Міністерство закордонних справ Білорусі вже відреагувала на інциденти. У сюжеті стверджується, що в Польщі нібито визнали спроби вербування і "спробували зам'яти скандал".

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