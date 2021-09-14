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У Білорусі заявили про початок четвертої хвилі COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Білорусі почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим влада провела засідання для протидії поширенню COVID в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Білорусі.

"Чергова хвиля COVID-19 прийшла в Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, влада обговорила питання забезпеченості лікарськими препаратами, засобами індивідуального захисту, киснем.

А також окремо підняли питання про наявність вільних місць у лікарнях та готовність їх до перепрофілювання.

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БілорусьКоронавірус