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У Білорусі заявили про початок четвертої хвилі COVID

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Мінськ, Вівторок 14 вересня 2021 17:22
У Білорусі заявили про початок четвертої хвилі COVID Фото: у Білорусі заявили про початок четвертої хвилі COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Білорусі почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим влада провела засідання для протидії поширенню COVID в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Білорусі.

"Чергова хвиля COVID-19 прийшла в Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, влада обговорила питання забезпеченості лікарськими препаратами, засобами індивідуального захисту, киснем.

А також окремо підняли питання про наявність вільних місць у лікарнях та готовність їх до перепрофілювання.

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