У Білорусі заявили про початок четвертої хвилі COVID
Фото: у Білорусі заявили про початок четвертої хвилі COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Білорусі почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим влада провела засідання для протидії поширенню COVID в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Білорусі.
"Чергова хвиля COVID-19 прийшла в Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, влада обговорила питання забезпеченості лікарськими препаратами, засобами індивідуального захисту, киснем.
А також окремо підняли питання про наявність вільних місць у лікарнях та готовність їх до перепрофілювання.