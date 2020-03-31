У Білорусі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Помер 75-річний актор білоруського театру

У Білорусі помер перший пацієнт з підтвердженим випадком коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Жертвою коронавіруса став 75-річний актор Національного академічного драматичного театру Віктор Дашкевич. Актор помер в ніч на 31 березня.

Пацієнт разом з дружиною був госпіталізовано більше тижня тому. Спершу тести показали негативний результат на коронавірус, однак після того, як у чоловіка погіршився стан, йому провели повторне тестування, яке підтвердило наявність коронавіруса.

Його дружина була виписана з лікарні 26 березня, в той час як сам пацієнт перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

Наголошується, що чоловікові не їздив за кордон найближчим часом.

За офіційними даними, у Білорусі підтверджені 152 випадки коронавірусу, 47 осіб одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізраїлі затвердили нові заходи щодо стримування поширення коронавірусу. Зокрема, скорочено кількість людей, що виходять на роботу, з 30% (як нині) до 15%.

Також повідомлялося, що в Італії число загиблих з-за коронавірусу серед лікарів зросла до 63 осіб. Всього налічують 8538 медичних працівників, які мають зараження коронавірусом, з них 595 заразилися протягом останніх діб.