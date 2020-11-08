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У Білорусі затримали понад тисячу протестувальників

Мінськ, Неділя 08 листопада 2020 23:57
У Білорусі затримали понад тисячу протестувальників
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

У Білорусі затримали 1002 особи, які брали участь у Марші народовладдя. В Мінськ продовжують стягувати військову техніку.

Про затриманих повідомив сайт правозахисного центру "Вясна".

Правозахисники опублікували прізвища мітингувальників, місто та управління міліції, в яке доставили людей. Більшість було затримано в Мінську.

Поодинокі випадки відзначені в Гомелі, Вітебську, Бобруйську.

Серед затриманих виявився білоруський актор Олександр Жданович, ведучий дитячої вечірньої передачі "Калыханка". Жданович заступився за жінку, на яку кричав співробітник ОМОНу.

За даними сайту, актор знаходиться в будівлі Партизанського РУВС Мінська.

Білоруські силовики також затримали "Міс Білорусь 2008" Ольгу Хижинкову і ще близько 19 жінок. Їх посадили в автозаки і повезли в невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося, що після основного Маршу народовладдя в центр Мінська попрямувала нова партія військової техніки. Зараз кілька десятків одиниць техніки знаходиться на вулиці Радянській, біля Палацу спорту та Будинку офіцерів.

Також повідомляється, що в деяких районах Мінська місцеві жителі почали виходити на вечірні акції солідарності. На місця збору прибувають мікроавтобуси з людьми у балаклаві, учасників акції затримують.

Сьогодні вдень у Мінську пройшов Марш народовладдя, влада стягувала спеціальну техніку в місто, а також закрила кілька станцій метро.

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