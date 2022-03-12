У Білорусі вводять обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro

Найбільший білоруський банк вводить обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro, які прив'язані до рублевих рахунків. Зазначимо, що раніше таке обмеження запровадили у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Беларусбанку" .

Такі обмеження діятимуть вже з 00:00 13 березня.

Зокрема, протягом доби за кордоном білоруси тепер зможуть отримати готівкою або витратити до 400 рублів.

Раніше ми повідомляли, що у Росії заблокували Visa і Mastercard. Російські банки переходять на китайську карткову систему.

Також ми писали, що криптобіржа Binance не підтримуватиме російські картки Visa й Mastercard.

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