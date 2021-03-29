У Білорусі порушили справу проти Тіхановської за підготовку теракту

"Генпрокуратура на підставі матеріалів, наданих Комітетом держбезпеки та МВС, щодо Тіхановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за статтею 289 КК Білорусі", - заявив генпрокурор.

Швед додав, що Тіхановська та учасники BYPOL нібито декілька днів тому намагалися влаштувати вибухи та підпали у Мінську та інших містах Білорусі.

"Затриманий громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту", - розповів він.

У Генпрокуратурі стверджують, що фігуранти справи нібито планували звинуватити у цих терактах представників органів влади Білорусі.

Світлана Тіхановська - колишній кандидат в президенти Білорусі. Наразі вона перебуває за межами країни, оскільки її переслідував режим Олександра Лукашенка. Чоловік Тіхановської - Сергій - також планував балотуватися в президенти, але опинився за ґратами.

Ініціатива BYPOL складається з колишніх білоруських силовиків, які не згодні з діями влади країни. На початку року BYPOL опублікувала скандальні аудіозаписи нібито розмови посадовців Міністерства внутрішніх справ країни.