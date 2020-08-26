У Білорусі створили комісію з перевірки випадків побиття протестувальників

Випадки побиття учасників протесту в Білорусі перевірить спеціальна міжвідомча комісія. До неї увійдуть представники Генпрокуратури, Слідчого комітету, Міністерства внутрішніх справ і Державного комітету судових експертиз.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Білорусі в Telegram.

Повідомляється, що на сьогодні підрозділи Слідчого комітету продовжують перевірки за заявами про застосування фізичної сили та спеціальних засобів під час масових заходів. Перевірки проводяться з метою встановити причетність силовиків до побиття протестувальників під час затримання, доставки та утримання їх в ізоляторах.

Також повідомляється, що кожна перевірка перебуває на контролі Генпрокуратури, а для координації роботи створена міжвідомча комісія з участю представників вищезазначених органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва запровадила санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 117 осіб.

Вільнюс заборонить їм в'їзд до Литви і заморозить активи в банках.

Зазначимо, напередодні силовики в Гродно застосували сльозогінний газ при розгоні мітингувальників.