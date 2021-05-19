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У Білорусі поряд з житловими будинками розбився літак, пілот загинув

Автор: РБК-Україна

У Білорусі розбився військово-навчальний літак у Барановичах. В результаті аварії загинув пілот.

Про це пише місцеве видання "Наш край".

Повідомляється, що літак злітав з аеродрому у напрямку до Східного мікрорайону, але впав на вулиці Рози Люксембург в Барановичах. У катастрофі загинув льотчик.

Інші видання пишуть, що навчально-бойові літаки надійшли на озброєння до ВПС Білорусі в рамках договору між Міністерством оборони і російським ПАТ "Науково-виробнича корпорація "Іркут" в 2019 році.

Нагадаємо, раніше у Франції неподалік від Парижа розбився легкомоторний літак, в результаті загинули чотири особи. Уламки літака типу Robin DR400 виявили в полі. Катастрофа сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа. За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

До цього в Еквадорі легкомоторний літак розбився в полі. За попередніми даними, літак кружляв у повітрі, перш ніж впасти. Загинули шестеро осіб - два члени екіпажу і чотири пасажири.

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Новини України катастрофаБілорусьЛітак