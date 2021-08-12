У Білорусі проводять попередні випробування вакцини від коронавірусу

Білоруська вакцина від COVID - 19 проходить попередні випробування. Чекають ще доклінічні випробування, а потім фаза клінічних випробувань, проектування виробничих площ, постановка на виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА" .

У Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) Білорусі заявили, що розроблений прототип інактивованої цельновіріонной вакцини щодо коронавірусу.

"В даний час проводяться попередні випробування. Це ще доклінічні випробування. Проведено випробування in vitro ("у пробірці") і випробування на тваринах (на ряді груп мишей) вакцини, отриманої з декількох штамів - індійського, британського і ряду інших", - розповів директор РНПЦ Володимир Горбунов.

У той же час в Білорусі розраховують, що для поставки вакцини на виробництво буде необхідно близько року.