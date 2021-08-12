ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі проводять попередні випробування вакцини від коронавірусу

Новость на русском →
Четвер 12 серпня 2021 12:42
У Білорусі проводять попередні випробування вакцини від коронавірусу Фото: у Білорусі почали випробування вакцини від коронавірусу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Білоруська вакцина від COVID - 19 проходить попередні випробування. Чекають ще доклінічні випробування, а потім фаза клінічних випробувань, проектування виробничих площ, постановка на виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

У Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) Білорусі заявили, що розроблений прототип інактивованої цельновіріонной вакцини щодо коронавірусу.

"В даний час проводяться попередні випробування. Це ще доклінічні випробування. Проведено випробування in vitro ("у пробірці") і випробування на тваринах (на ряді груп мишей) вакцини, отриманої з декількох штамів - індійського, британського і ряду інших", - розповів директор РНПЦ Володимир Горбунов.

У той же час в Білорусі розраховують, що для поставки вакцини на виробництво буде необхідно близько року.

Нагадаємо, на початку травня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну вакцину від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Вакцина від коронавірусу
NEWS
У NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну
У NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень