У Білорусі визнали, що через санкції втрачають до 18 млрд доларів на рік

"Ця сума в рік дорівнює близько 16-18 млрд доларів. Природно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і повинні його переорієнтувати на інші ринки", - заявив він.

За його словами, Білорусь буде розвивати співпрацю з країнами Азії, Африки, Близького Сходу та Арабської затоки.

При цьому прем'єр Білорусі вважає, що санкції - це не тільки інструмент тиску, але і "гібридної агресії".

"Напевно, це остання стадія, яка передує класичній збройній агресії. Мета нинішніх санкцій, на відміну від їх класичного розуміння, - поставити країну на коліна, задушити її економічно і домогтися силовим шляхом виконання якихось вимог або умов", - сказав Головченко.