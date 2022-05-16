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У Білорусі визнали, що через санкції втрачають до 18 млрд доларів на рік

Фото: Білорусь втрачає в рік до 18 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі визнали, що через санкції, які ввели проти країни, бюджет втрачає значні суми. Уряд оцінює збитки в районі 16-18 млрд доларів в рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка телеканалу Al Arabiya.

"Ця сума в рік дорівнює близько 16-18 млрд доларів. Природно, ми не можемо втратити цей обсяг експорту і повинні його переорієнтувати на інші ринки", - заявив він.

За його словами, Білорусь буде розвивати співпрацю з країнами Азії, Африки, Близького Сходу та Арабської затоки.

При цьому прем'єр Білорусі вважає, що санкції - це не тільки інструмент тиску, але і "гібридної агресії".

"Напевно, це остання стадія, яка передує класичній збройній агресії. Мета нинішніх санкцій, на відміну від їх класичного розуміння, - поставити країну на коліна, задушити її економічно і домогтися силовим шляхом виконання якихось вимог або умов", - сказав Головченко.

Нагадаємо, що ЄС може включити Білорусь в шостий пакет санкцій проти Росії.

Також відзначимо, що через санкції Білорусь вирішила виплачувати частину зовнішнього держборгу в національній валюті.

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