У Білорусі загинув чоловік, якого збив автозак під час протестів

У Білорусі помер один з учасників акції протесту, який був збитий автозаком. Чоловік помер в результаті отримання черепно-мозкової травми.

Про це повідомили правозахисники "Вясна".

Повідомляється, що інцидент стався в Мінську в ніч з 9 на 10 серпня.

"Молода людина отримав несумісну з життям черепно-мозкову травму в результаті зіткнення з його спецтехнікою на проспекті Переможців. Прибулі на місце медики швидкої допомоги не змогли його врятувати", - йдеться в повідомленні.

Також за даними правозахисників, в лікарнях Мінська знаходяться десятки постраждалих. Пораненими зайняті два відділення військового госпіталю. Крім цього постраждалі перебувають у лікарні швидкої допомоги і 6 лікарнях Мінська.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня завершилося голосування за президента. Після цього в країні почалися масові заворушення, що супроводжувалися насильством на вулицях.

Як писало РБК-Україна, під час акції протесту в Мінську автозак в'їхав у натовп демонстрантів, один з яких застрибнув на бампер автомобіля, після чого впав під колеса.

Раніше в Білорусі повідомляли про перший загиблого в ході протестів, яким став Євген Звічкін, при цьому поки невідомо, чи пов'язаний цей випадок з ним.

Відзначимо, за попередніми результатами голосування, перемогу з більш ніж 80% голосів отримав Олександр Лукашенко, при цьому в ЦВК повідомили, що результати навряд чи зміняться після офіційного оголошення.