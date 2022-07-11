В Білорусі планують обмежувати виїзд громадян за кордон: кого це стосується

В Білорусі планують обмежувати виїзд громадянам за кордон. Серед причин нібито це суперечить національній безпеці країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Зеркало".
Обмеження може вводитись терміном до пів року.
Виїзд також заборонять й тим, проти кого ведеться "адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".
Силовикам дозволятимуть виїзд лише з дозволу керівництва та здачі біометричних паспортів.
Законопроєкт стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій Білорусі, а саме:
Наразі законопроєкт лише надійшов до парламенту і його повинні розглянути під час осінньої сесії.
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