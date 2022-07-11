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В Білорусі планують обмежувати виїзд громадян за кордон: кого це стосується

Фото: в Білорусі планують обмежувати виїзд громадян за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі планують обмежувати виїзд громадянам за кордон. Серед причин нібито це суперечить національній безпеці країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Зеркало".

Обмеження може вводитись терміном до пів року.

Виїзд також заборонять й тим, проти кого ведеться "адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".

Силовикам дозволятимуть виїзд лише з дозволу керівництва та здачі біометричних паспортів.

Законопроєкт стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій Білорусі, а саме:

  • Збройних сил;
  • органів прикордонної служби;
  • внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ;
  • органів державної безпеки;
  • транспортних військ;
  • Служби безпеки президента;
  • Оперативно-аналітичного центру;
  • Слідчого комітету;
  • Державного комітету судових експертиз;
  • органів внутрішніх справ;
  • органів фінансових розслідувань Комітету державного контролю;
  • органів та підрозділів з надзвичайних ситуацій.

Наразі законопроєкт лише надійшов до парламенту і його повинні розглянути під час осінньої сесії.

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Білорусь