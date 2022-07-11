В Білорусі планують обмежувати виїзд громадян за кордон: кого це стосується

В Білорусі планують обмежувати виїзд громадянам за кордон. Серед причин нібито це суперечить національній безпеці країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Зеркало ".

Обмеження може вводитись терміном до пів року.

Виїзд також заборонять й тим, проти кого ведеться "адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".

Силовикам дозволятимуть виїзд лише з дозволу керівництва та здачі біометричних паспортів.

Законопроєкт стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій Білорусі, а саме:

Збройних сил;

органів прикордонної служби;

внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ;

органів державної безпеки;

транспортних військ;

Служби безпеки президента;

Оперативно-аналітичного центру;

Слідчого комітету;

Державного комітету судових експертиз;

органів внутрішніх справ;

органів фінансових розслідувань Комітету державного контролю;

органів та підрозділів з надзвичайних ситуацій.

Наразі законопроєкт лише надійшов до парламенту і його повинні розглянути під час осінньої сесії.