В Білорусі планують обмежувати виїзд громадян за кордон: кого це стосується
В Білорусі планують обмежувати виїзд громадянам за кордон. Серед причин нібито це суперечить національній безпеці країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Зеркало".
Обмеження може вводитись терміном до пів року.
Виїзд також заборонять й тим, проти кого ведеться "адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".
Силовикам дозволятимуть виїзд лише з дозволу керівництва та здачі біометричних паспортів.
Законопроєкт стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій Білорусі, а саме:
- Збройних сил;
- органів прикордонної служби;
- внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ;
- органів державної безпеки;
- транспортних військ;
- Служби безпеки президента;
- Оперативно-аналітичного центру;
- Слідчого комітету;
- Державного комітету судових експертиз;
- органів внутрішніх справ;
- органів фінансових розслідувань Комітету державного контролю;
- органів та підрозділів з надзвичайних ситуацій.
Наразі законопроєкт лише надійшов до парламенту і його повинні розглянути під час осінньої сесії.
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