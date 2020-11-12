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У Білорусі відкрили 900 кримінальних справ через вибори, - правозахисники

Мінськ, Четвер 12 листопада 2020 01:08
У Білорусі відкрили 900 кримінальних справ через вибори, - правозахисники
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

У Білорусі з травня 2020 року завели 900 кримінальних справ, пов'язаних з виборами президента країни. Йдеться про справи на кандидатів, працівників їхніх штабів, а також на учасників акцій протесту.

Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна".

За його даними, найчастіше, справи заводять за статтями: про масові заворушення, опір співробітникові органів внутрішніх справ, насильство щодо силовиків, організацію або участь у "діях, що грубо порушують громадський порядок" - справи за цією статтею проти активістів масово порушувалися у травні та липні.

Також повідомляється про порушення кримінальних справ про ухилення від сплати податків, про наклеп, хуліганство та по інших статтях Кримінального Кодексу Білорусі, додали правозахисники.

За їхніми підрахунками, за пів року, що пройшли з початку президентської кампанії-2020, в Білорусі за участь у мирних демонстраціях затримали в загальній складності 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, з 9 серпня у Білорусі тривають акції протесту проти Лукашенка. Його звинувачують у фальсифікації результатів президентських виборів. Крім того, білоруський режим звинувачують у порушенні прав людини через жорсткі розгони акцій протесту. Безпосередньо в Мінську були засуджені 3 тисячі осіб.

Європейський союз 6 листопада офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під санкції також потрапив старший син Лукашенка - Віктор - та 13 білоруських чиновників.

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