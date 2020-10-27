У Білорусі відкрили понад 500 справ у зв'язку з протестами

В Білорусі відкрито вже більше 500 кримінальних справ у зв'язку з протестами. Відзначається зростання "заворушень".

Про це повідомляють у генпрокуратурі Білорусі.

"В останні кілька місяців ми спостерігаємо зростання кількості кримінальних справ, пов'язаних з організацією масових заворушень. До теперішнього часу таких кримінальних справ порушено понад 500", - заявив представник генпрокуратури Білорусі Андрій Сербун.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в понеділок, 26 жовтня, затримали 581 протестуючого під час загальнонаціонального страйку. Найбільше затримань було зафіксовано в Мінську - 486.

Також РБК-Україна писало, що з початку доби, 27 жовтня, силовики затримали вже 33 учасників протестних акцій. Затримання зафіксовані в Мінську, Бобруйськ, Гродно, Смолевичах, Полоцьку.

Крім цього, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які виходять на протест в країні. За його словами, вони позбавляються права бути студентами.