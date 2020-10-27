ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі відкрили понад 500 справ у зв'язку з протестами

Мінськ, Вівторок 27 жовтня 2020 21:22
У Білорусі відкрили понад 500 справ у зв'язку з протестами
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

В Білорусі відкрито вже більше 500 кримінальних справ у зв'язку з протестами. Відзначається зростання "заворушень".

Про це повідомляють у генпрокуратурі Білорусі.

"В останні кілька місяців ми спостерігаємо зростання кількості кримінальних справ, пов'язаних з організацією масових заворушень. До теперішнього часу таких кримінальних справ порушено понад 500", - заявив представник генпрокуратури Білорусі Андрій Сербун.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в понеділок, 26 жовтня, затримали 581 протестуючого під час загальнонаціонального страйку. Найбільше затримань було зафіксовано в Мінську - 486.

Також РБК-Україна писало, що з початку доби, 27 жовтня, силовики затримали вже 33 учасників протестних акцій. Затримання зафіксовані в Мінську, Бобруйськ, Гродно, Смолевичах, Полоцьку.

Крім цього, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які виходять на протест в країні. За його словами, вони позбавляються права бути студентами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Білорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся