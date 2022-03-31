В Білорусі почалися репресії проти працівників залізниць

В Білорусі розпочалися пошуки винних у диверсіях на залізниці. Жертв насильно змушують зізнатися у "вчиненому".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.
"Всі сили злочинного режиму спрямовані на пошук винних у диверсіях на залізниці. Лише цього тижня "ручні пси" Лукашенка з КДБ Білорусі затримали вже понад 30 працівників залізниці", - пише пресслужба.
Відео режим використовує для залякування інших працівників залізниці та людей, які виступають проти війни на території України.
"Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко дуже боїться бути покараним Росією за програш у цій війні. І боятись справді варто", - додає пресслужба.
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