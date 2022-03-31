В Білорусі почалися репресії проти працівників залізниць

В Білорусі розпочалися пошуки винних у диверсіях на залізниці. Жертв насильно змушують зізнатися у "вчиненому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Всі сили злочинного режиму спрямовані на пошук винних у диверсіях на залізниці. Лише цього тижня "ручні пси" Лукашенка з КДБ Білорусі затримали вже понад 30 працівників залізниці", - пише пресслужба.

Відео режим використовує для залякування інших працівників залізниці та людей, які виступають проти війни на території України.

"Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко дуже боїться бути покараним Росією за програш у цій війні. І боятись справді варто", - додає пресслужба.