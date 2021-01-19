ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білорусі почали робити щеплення медикам російською COVID-вакциною

Автор: Андрій Козловський

У Білорусі почалася вакцинація від коронавірусу медпрацівників, які знаходяться в зоні ризику. Щеплення їм роблять російським препаратом "Супутник V".

Популярні новини

Про це повідомляє БелТА.

"Заклади охорони здоров'я отримали партії вакцин "Супутник V"... Перш за все, будуть щеплені 2 285 медпрацівників Мінська, 3 460 Брестського регіону, 3 260 - Вітебського, 4 365 - Гомельського, 1 735 - Гродненського, 1 610 - Могильовського, 2 485 - Мінської області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я Білорусі пояснили, що вакцина була розподілена по регіонах відповідно до заявок медичних закладів. У відомстві підкреслили, що всі питання дотримання холодового ланцюга відпрацьовані.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення вакциною "Супутник V".

Також РБК-Україна писало, що Державне агентство з ліків та технологій у сфері охорони здоров'я Болівії зареєструвало російську вакцину від коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна не розглядає можливість використання російської вакцини від COVID під назвою "Супутник V". На сьогодні тривають переговори про постачання з провідними світовими виробниками.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинация