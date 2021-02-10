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У Білорусі чоловіка затримали за образу замглави МВС у соцмережі

Новость на русском → Білорусь, Середа 10 лютого 2021 14:29
У Білорусі чоловіка затримали за образу замглави МВС у соцмережі Фото: вконтакте (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

У Білорусі жителя Вітебська затримали за образу заступника голови Міністерства внутрішніх справ республіки. Образа розміщена в соціальній мережі "ВКонтакте".

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначено, що співробітники вітебського управління ДУСБ МВС встановили, що 42-річний чоловік залишив образливий коментар на адресу заступника міністра в одній з громадських груп соцмережі.

Затриманий же розповів, що зробив це, будучи п'яним. Його також підштовхнуло загальний негативний настрій у чаті.

В УВС Вітебського облвиконкому підкреслили, що затриманий усвідомив протиправність своїх дій і розкаявся у скоєному. Матеріали передали слідчим для надання правової оцінки його діям.

Нагадаємо, в січні в Білорусі з політичних мотивів затримали щонайменше 873 осіб. Відомо також про затримання шести неповнолітніх.

Як писало РБК-Україна, в списку політв'язнів центру "Весна" знаходиться 220 осіб. Серед них є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції.

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