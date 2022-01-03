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У Білорусі масштабна ДТП з туристичним автобусом. Постраждали понад 40 росіян

Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі туристичний автобус з росіянами зіткнувся з легковим автомобілем. Постраждав 41 росіянин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "белт".

Аварія трапилася вдень 3 січня на 120-му кілометрі автодороги М-8 "кордон Російської Федерації-Вітебськ-Гомель-кордон України". Там водій Renault при здійсненні обгону виїхав на зустрічну смугу руху.

Там він зіткнувся з автобусом. У підсумку водій легкового автомобіля загинув. Пасажири і водій автобуса госпіталізовані.

За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (всі громадяни Росії) туристичного автобуса. Зараз постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні Вітебська. На допомогу колегам виїхали хірурги і травматологи республіканського рівня.

Попередній огляд показав, що шість пасажирів перебувають у важкому стані, 18 - середньої тяжкості, решта легкого ступеня.

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