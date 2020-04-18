У Білорусі кількість померлих з COVID-19 наближається до 50

У Білорусі кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, наближається до 50. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

За даними білоруського МОЗ, станом на 18 квітня 25 лабораторних центрів зробили майже 93 тисячі тестів на коронавірус. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 3282 людини. Ще частина пацієнтів лікується амбулаторно.

Зазначається, що в Білорусі зафіксовано 45 померлих з коронавірусом, у яких був ряд хронічних захворювань. При цьому одужання підтвердили у 458 випадках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь випередила Україну за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. МОЗ Білорусі заявляв, що підтверджено 4204 випадків коронавірусу. При цьому було відомо про 40 летальних випадків.

Однак, попри зростання кількості випадків коронавірусу, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність відновити навчальний процес у білоруських школах вже з наступного тижня.

Крім того, в Білорусі коронавірус підтвердили у понад 300 медиків. Найбільша кількість інфікованих коронавірусом медпрацівників зафіксована в Мінську і Вітебську.