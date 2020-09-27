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У Білорусі хакери в ефір держТБ запустили ролики про побиття протестувальників

Автор: РБК-Україна

Увечері, 26 вересня, онлайн-трансляція вечірніх новин на телеканалах "Білорусь 1" і ОНТ перервалася роликами про побиття протестувальників. Відповідальність за злом сайту Білтелерадіокомпанії взяли на себе "кіберпартізани".

Про це повідомляє TUT.BY.

На сайтах "Білорусь 1" і ОНТ, а також на сайті Белтелерадіокомпанії раптово перервався трансляція інтерв'ю міністра охорони здоров'я Дмитра Піневича про захворюваність на коронавірус в Білорусі.

Замість міністра на екранах з'явилися ролики про розгін і затримання учасників протесту. Ролики були нарізані з кадрів телеканалу "Теперішній час", Telegram-каналу Nexta, Onliner.

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У той же час в телеграм-каналі "Кібер-партизани" з'явилося повідомлення з приводу перерваної трансляції.

"Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду - її покажемо ми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня у Мінську поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який нещодавно провів свою таємну інавгурацію. Сьогоднішні протести були так званою "репетицією народної інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідерів Білорусі.

Як писало РБК-Україна, вдень поблизу Комаровського ринку в Мінську силовики затримували учасників жіночого маршу.

Під час акцій протесту в Мінську силовики затримали щонайменше 70 осіб. Серед затриманих журналісти опозиційних та іноземних засобів масової інформації.

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