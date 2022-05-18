У Білорусі розстрілюватимуть навіть за плани теракту чи вбивства керівників

Олександр Лукашенко підписав раніше схвалені парламентом поправки до Кримінального кодексу. Тепер на території Білорусі будуть розстрілювати навіть за плани вчинити теракт або вбивства політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правовий інтернет-портал Білорусі.
Згідно з текстом, смертна кара застосовується за:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ініціаторами за введення смертної кари за замах на вчинення актів тероризму нібито стали місцеві депутати.
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