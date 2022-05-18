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У Білорусі розстрілюватимуть навіть за плани теракту чи вбивства керівників

Фото: Лукашенко буде розстрілювати супротивників свого режиму за наміри (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Олександр Лукашенко підписав раніше схвалені парламентом поправки до Кримінального кодексу. Тепер на території Білорусі будуть розстрілювати навіть за плани вчинити теракт або вбивства політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правовий інтернет-портал Білорусі.

Згідно з текстом, смертна кара застосовується за:

  • замах на вчинення вбивства представника іноземної держави або ж міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень;
  • замах на акт тероризму із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
  • замах на вбивство державного або громадського діяча.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ініціаторами за введення смертної кари за замах на вчинення актів тероризму нібито стали місцеві депутати.

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Білорусь