У Білорусі розстрілюватимуть навіть за плани теракту чи вбивства керівників
Фото: Лукашенко буде розстрілювати супротивників свого режиму за наміри (Getty Images)
Олександр Лукашенко підписав раніше схвалені парламентом поправки до Кримінального кодексу. Тепер на території Білорусі будуть розстрілювати навіть за плани вчинити теракт або вбивства політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правовий інтернет-портал Білорусі.
Згідно з текстом, смертна кара застосовується за:
- замах на вчинення вбивства представника іноземної держави або ж міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень;
- замах на акт тероризму із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
- замах на вбивство державного або громадського діяча.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ініціаторами за введення смертної кари за замах на вчинення актів тероризму нібито стали місцеві депутати.
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