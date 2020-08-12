У Білорусі броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, постраждала дитина

У місті Гродно в Білорусі проходять протести після виборів президента країни. У ніч на 12 серпня броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, в результаті чого постраждала 5-річна дитина.

Про це повідомляє NEXTA.

У машині, яку збив джип, постраждала дівчинка 5 років, вона стікала кров'ю.

"Доставив її і маму в швидку, лікарі сказали потрібна операція. Чоловіка затримали", - розповів очевидець.

Постраждалі розповіли, що силовики не сигналили, а просто їхали. Силовики, зі свого боку, сказали їм що вони самі винні і затримали водія автомобіля, який збили.

Нагадаємо, ввечері на Кам'яній Гірці в Мінську зібралося кілька сотень людей, які почали споруджувати барикади.

Як відомо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, на яких зі значним відривом від конкурентів переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.

Країни Європи закликали уряд Білорусі вступити в діалог з опозицією.