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Білорусь може запровадити смертну кару за замах на теракти

Фото: білоруський парламент хоче розширити застосування смертної кари (belta.by)
Автор: Артем Горовенко

Білоруські депутати пропонують ввести смертну кару за замах на вчинення актів тероризму. Дана міра має продемонструвати "рішучу боротьбу з терористичною діяльністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Як заявила член постійної комісії з національної безпеки Палати представників Марина Ленчевська, внесення змін до Кримінального кодексу передбачає можливість смертної кари за замах на вчинення терактів.

"Правоохоронні органи фіксують значну кількість терористичних устремлінь щодо критично важливих об'єктів, інфраструктурних об'єктів: транспортних, військових, енергетичних. І сьогодні потрібно поставити чіткий законодавчий бар'єр", - зазначила вона.

Вона додала, що смертна кара може загрожувати і за незавершений теракт. Покарання може бути пом'якшено, якщо завчасно про підготовку теракту повідомлять правоохоронним органам.

"Громадські обговорення не проводилися, але я думаю, що громадяни Білорусі позитивно підтримають дані зміни, тому що це безпека кожного з нас", - додала Ленчевська.

Зазначимо, Білорусь залишається єдиною європейською країною, де є смертна кара. Європейський союз неодноразово закликав Мінськ відмовитися від цієї міри покарання.

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