Білорусь може запровадити смертну кару за замах на теракти

Як заявила член постійної комісії з національної безпеки Палати представників Марина Ленчевська, внесення змін до Кримінального кодексу передбачає можливість смертної кари за замах на вчинення терактів.

"Правоохоронні органи фіксують значну кількість терористичних устремлінь щодо критично важливих об'єктів, інфраструктурних об'єктів: транспортних, військових, енергетичних. І сьогодні потрібно поставити чіткий законодавчий бар'єр", - зазначила вона.

Вона додала, що смертна кара може загрожувати і за незавершений теракт. Покарання може бути пом'якшено, якщо завчасно про підготовку теракту повідомлять правоохоронним органам.

"Громадські обговорення не проводилися, але я думаю, що громадяни Білорусі позитивно підтримають дані зміни, тому що це безпека кожного з нас", - додала Ленчевська.