Білорусь має намір закупити 100 тисяч доз вакцини Pfizer

Міністерство охорони Здоров'я Білорусі має намір закупити 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак перед закупівлею МОЗ хоче переконатися, щоб в країні було 50 тисяч бажаючих зробити щеплення цією вакциною.

"Міністерство охорони здоров'я розглядає закупівлю 100 тисяч доз американського препарату Pfizer, однак відомство хотіло б бути впевненим, що в Білорусі буде така кількість бажаючих зробити щеплення даною вакциною", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що на цей час в Білорусі доступні вакцини російського і білоруського походження "Супутник V" і китайський препарат Sinopharm.