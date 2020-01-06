Білорусь має намір відмовитися від долара у внутрішніх розрахунках за газ

Уряд і Нацбанк Білорусі ініціюють внесення змін до міжурядової угоди з РФ з метою відмови від використання долара у внутрішніх розрахунках за газ між резидентами. Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід", посилаючись на спільну постанову уряду і Нацбанку Білорусі №1/1 від 3 січня 2020 року "Про Стратегію підвищення довіри до національної валюти до 2035 року".

Після досягнення домовленостей з урядом РФ про виключення розрахунків в інвалюті за газ між компаніями-резидентами Білорусі, передбачається внесення змін до указів президента Білорусі, що виключають можливість розрахунків в інвалюті між резидентами у паливно-енергетичній сфері.

"В цілях підвищення довіри до білоруського рубля передбачається розгляд питання про внесення змін в угоду між Урядом Республіки Білорусь і Урядом Російської Федерації, що виключають можливість здійснення розрахунків в іноземній валюті на території Республіки Білорусь між резидентами за природний газ", - йдеться в постанові

Згідно з документом, білоруська влада має намір реалізувати активну політику щодо обмеження функціоналу інвалюти на території Білорусі з метою повного відновлення білоруським рублем функцій засобу заощадження та міри вартості.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти і доручив у найближчий час завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки.