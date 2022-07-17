У Білорусь почали масово літати військово-транспортні літаки РФ: що відомо

За останній тиждень значно збільшилася кількість рейсів до Білорусі військово-транспортних літаків РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Відзначається, що в період з 9 по17 Липня тільки на військовий аеродром в Мачулищах було як мінімум: 10 рейсів Іл-76, 2 рейси Ан-22, 3 рейси Ан-124.
При цьому Ан-22 вважається найбільшим у світі турбованим літаком, як і Ан-124, який використовують для перевезення великогабаритного вантажу.
За інформацією видання, всі літаки щось везли в Білорусь, проте вантаж залишився в секреті.
Також на цьому тижні в Білорусь вперше з квітня прилетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Він пробув в РБ п'ять днів і патрулював повітряний простір у супроводі винищувачів - тричі по 6 годин за цей час.
Нагадаємо, у прикордонний з Україною Єльськ 15 липня прибув ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".
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