У Білорусь почали масово літати військово-транспортні літаки РФ: що відомо

Відзначається, що в період з 9 по17 Липня тільки на військовий аеродром в Мачулищах було як мінімум: 10 рейсів Іл-76, 2 рейси Ан-22, 3 рейси Ан-124.

При цьому Ан-22 вважається найбільшим у світі турбованим літаком, як і Ан-124, який використовують для перевезення великогабаритного вантажу.

За інформацією видання, всі літаки щось везли в Білорусь, проте вантаж залишився в секреті.

Також на цьому тижні в Білорусь вперше з квітня прилетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Він пробув в РБ п'ять днів і патрулював повітряний простір у супроводі винищувачів - тричі по 6 годин за цей час.

Прильоти літаків РФ до Білорусі за останній тиждень (t.me/Hajun_BY)