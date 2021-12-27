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Білорусь почала вакцинацію дітей від коронавірусу

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Понеділок 27 грудня 2021 09:31
Білорусь почала вакцинацію дітей від коронавірусу Фото: Білорусь почала вакцинувати дітей (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі сьогодні, 27 грудня, почали вакцинувати дітей від коронавірусу. Наразі щеплення можуть отримати діти від 12 до 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на провладне видання "Белта".

Дитина може отримати щеплення не раніше, ніж через 6 місяців після перенесення COVID-19, а також за умови відсутності протипоказань. Щоб вакцинувати дитину, батькам чи законним представником потрібно буде підписати згоду на щеплення.

Білорусь проводить вакцинацію дітей китайським препаратом Vero Cell. Це інактивована вакцина китайської компанії Sinopharm.

Нагадаємо, на початку листопада в Білорусі заявляли про створення прототипного варіанту власної COVID-вакцини.

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