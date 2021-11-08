Білорусь домагається ескалації зі смертельними наслідками на кордоні, - МЗС Польщі

Ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації. Аж до смертельних випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Як заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, сьогодні на кордоні вже сталася велика провокація.
"Схоже, буде спроба насильницького переходу кордону", - зазначив він.
Він підкреслив, що польська сторона готова до такого сценарію. У той же час, на його думку, "білоруська влада домагається ескалації конфлікту, яка призведе як мінімум до загибелі з однієї зі сторін".
"Найгірше те, що на іншій стороні позиція стає все більш жорсткою. Немає розуміння того, що відбувається по той бік. Є тільки віра в те, що вони нібито відбивають якийсь уявний напад", - додав Вавжик.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі вранці 8 листопада до кордону з Польщею висунулася величезна колона мігрантів, сотні людей рухаються до пункту пропуску "Брузги".