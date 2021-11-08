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Білорусь домагається ескалації зі смертельними наслідками на кордоні, - МЗС Польщі

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Варшава, Понеділок 08 листопада 2021 11:35
Білорусь домагається ескалації зі смертельними наслідками на кордоні, - МЗС Польщі Фото: заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик (gov.pl)
Автор: Сергей Новиков

Ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації. Аж до смертельних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, сьогодні на кордоні вже сталася велика провокація.

"Схоже, буде спроба насильницького переходу кордону", - зазначив він.

Він підкреслив, що польська сторона готова до такого сценарію. У той же час, на його думку, "білоруська влада домагається ескалації конфлікту, яка призведе як мінімум до загибелі з однієї зі сторін".

"Найгірше те, що на іншій стороні позиція стає все більш жорсткою. Немає розуміння того, що відбувається по той бік. Є тільки віра в те, що вони нібито відбивають якийсь уявний напад", - додав Вавжик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі вранці 8 листопада до кордону з Польщею висунулася величезна колона мігрантів, сотні людей рухаються до пункту пропуску "Брузги".

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