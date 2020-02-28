Білорусь не буде закривати кордони через коронавірус

Білорусь не має наміру закривати свої кордони через зафіксований випадок коронавірусу в країні. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, вжиті у зв'язку з виявленням випадку коронавірусу заходи коректні.

"Нашим лікарям треба спасибі сказати. Ні кордони не закривають, ні ґвалтом не кричать, ні шуму, ні пилу. Хоча робимо все те, що роблять навіть у Китаї", - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що закриття кордонів не стане ефективним заходом проти коронавірусу.

"Ну закриєте кордони, і що? Кордони були закриті, але сьогодні весь світ захворів на коронавірус. При такому глобальному сполученні - це пусте. Треба на місці спокійно працювати по всіх напрямках", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу. Заразився студент, який недавно прилетів з Ірану. Зараз хворий знаходиться в задовільному стані.

Білоруська влада вирішила проводити обстеження та лабораторну діагностику громадян Ірану, Італії та Південної Кореї, які будуть прибувати до країни.