Бекірову не допомагає призначений після медичного огляду інсулін

У політв'язня з'явилися болі в серці

Крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову, которого удерживают в СИЗО в аннексированом Симферополе, не помогает назначенный после медицинского осмотра инсулин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалии".

Как отмечается, Бекирова вчера, 15 февраля, в СИЗО посетил адвокат Ислям Велиляев. Он рассказал, что у политзаключенного сохраняется повышенный уровень сахара в крови, а также появились боли в сердце.

"Он постоянно жалуется на здоровье. У него постоянно высокое давление, и уровень сахара. Это при том, что ему три раза в день делают инъекцию инсулина. Раньше, когда он принимал таблетированные препараты от сахара, они ему помогали - уровень сахара был в пределах нормы. Кроме того, из-за того, что ему колят инсулин, у него появились боли в сердце и одышка. Инсулин, как известно, дает нагрузку на сердце. Спит он, как и раньше, сидя, так ему легче", - пояснил адвокат.

В связи с этим защита сомневается в целесообразности назначенных Бекирову препаратов.

"Объясню, как происходит прием инсулина: он подходит к двери и через "кормушку" (небольшое отверстие в двери, через которое заключенным дают еду, - ред.) ему колют инсулин. Что находится в этом шприце он не знает, но эффекта от него мы не видим", - сказал адвокат.

Защита планирует добиться вывоза Бекирова в одну из городских больниц Симферополя для повторного медицинского осмотра. Однако плановый осмотр Бекирова можно провести только через три месяца.

"Мы будем ежедневно писать всевозможные жалобы и ходатайства следователю и руководству СИЗО о том, чтобы его как можно скорее вывезли в больницу для осмотра", - подчеркнул адвокат.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денсова заявляла, что Российская Федерация скрывает действительное состояние здоровья гражданина Украины Эдема Бекирова, арестованного в аннексированом Крыму, и таким образом нарушает права человека.

РБК-Украина писало, что 7 февраля "Киевский райсуд" Симферополь продлил арест крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову до 12 апреля.