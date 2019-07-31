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Бекіров має намір розпочати голодування, якщо його етапують із Сімферополя

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 04:29
Бекіров має намір розпочати голодування, якщо його етапують із Сімферополя
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Кримськотатарський активіст може не витримати тривалого переїзду

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого утримують у СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, має намір розпочати голодування, у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ. Про це повідомив його адвокат Іслам Веліляєв, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook юриста.

Бекіров переконаний, що не витримає такого тривалого переїзду.

"Сьогодні, 30 липня, я відвідав у СІЗО м. Сімферополь Едем ага Бекірова. Як і раніше стан його здоров'я залишає бажати кращого. Можна охарактеризувати як стабільно критичний", - написав адвокат.

Він додав, що його підзахисного мучать часті головні болі, протягом 10 днів він не міг встати з нар через защемлення нерва і сильного болю в спині.

"Болить серце, мучить задишка і ядуха. Відчуття браку свіжого повітря. Щодня вводять ін'єкцію інсуліну і дають діабетичні препарати. З огляду на ці та інші обставини Едем ага заявив про намір розпочати голодування, у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті до м. Красноперекопськ, оскільки він не витримає такого тривалого етапу", - повідомив Веліляєв.

Нагадаємо, 22 липня адвокат Олексій Ладін повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

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