Бекіров хоче оголосити голодування, - адвокат

Стан політв'язня поганий

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, "поганий стан здоров'я", він хоче тримати голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Наголошується, адвокат Іслям Веліляєв після відвідування в СІЗО Сімферополя Бекірова 18 березня заявив, що стан політв'язня поганий, а співробітники СІЗО на це не реагують.

"Стан поганий. Настрій поганий - хоче тримати голодування. Зараз у нього червоне обличчя. Тиск у нього сьогодні було 160 на 90. Співробітники СІЗО це все прекрасно бачать і розуміють. Вони просто ігнорують. Не переводять його в медчастину, в якій він повинен знаходиться при своєму захворюванні. Колють йому інсулін, а який сенс?" – розповів Веліляєв.

РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денисова під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб "перебувають у вкрай важкому стані".

Нагадаємо 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.