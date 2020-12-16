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Бідні країни можуть не отримати вакцину від COVID до 2024 року, - Reuters

Автор: Роман Тверденко

Вакцина від коронавіруса може не дістатися бідним країнам до 2024 року. Це може статися в разі провалу механізму COVAX від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи.

Організатори схеми стикаються з проблемою браку коштів, ризиками поставок і складними домовленостями, які можуть унеможливити швидку відправку ліків в різні бідні країни світу.

У звіті альянсу з вакцинації Gavi, який разом з ВООЗ займається механізмом COVAX, сказано, що ризик провалу схеми поставок вакцини від коронавіруса в бідні країни "досить великий". І в разі невдалої роботи механізму, бідні країни можуть залишитися без доступу до вакцини до 2024 року.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини в Україну.

Україна домовилася про постачання 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. Ці партії держава має отримати безкоштовно.

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