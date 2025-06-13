На базе Грузинского легиона произошла диверсия, погиб боец: что известно

Новый этап обмена пленными

Напомним, 12 июня в Украину вернулась очередная группа военнопленных, которых освободили из России. РБК-Украина опубликовало первые кадры с обмена и подробно рассказало об этом событии.

Во время нового этапа обмена в Украину вернулись тяжелобольные и тяжелораненые, часть из них пропавшими без вести.

Второй этап обмена состоялся 10 июня. В тот день домой вернулись раненые и тяжелобольные пленные.

Также РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области умер украинский военный Дмитрий Шаповалов. Он вернулся из плена 26 апреля 2023 года.

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