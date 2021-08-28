На базі майбутнього біокластера для виробництва вакцин буде створений науковий центр, - Ляшко

В Україні запустять біокластер "Біологічна безпека і біотехнології" для виробництва тест-систем для проведення досліджень в епіднагляд і потенційного виробництва вакцин в Україні. Паралельно в цьому біокластері буде створений Центр протихімічного і протівотоксікологіческой захисту.

У центрі Інституту токсикології, який у нас на Героїв Оборони, 6, ми плануємо створити біокластер, який стане Інститутом здоров'я і об'єднає всі наші наукові установи. Це і лабораторії, і клініка, і віварії (де розводять і досліджують лабораторних тварин, - ред .), щоб масштабувати всі наші наукові дослідження ", - сказав Ляшко.

За словами міністра, цей центр планують збудувати за два роки. Він уточнив, що більше деталей про роботу центру може з'явиться на наступному тижні "з США".