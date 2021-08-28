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На базі майбутнього біокластера для виробництва вакцин буде створений науковий центр, - Ляшко

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Субота 28 серпня 2021 18:05
На базі майбутнього біокластера для виробництва вакцин буде створений науковий центр, - Ляшко Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні запустять біокластер "Біологічна безпека і біотехнології" для виробництва тест-систем для проведення досліджень в епіднагляд і потенційного виробництва вакцин в Україні. Паралельно в цьому біокластері буде створений Центр протихімічного і протівотоксікологіческой захисту.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У центрі Інституту токсикології, який у нас на Героїв Оборони, 6, ми плануємо створити біокластер, який стане Інститутом здоров'я і об'єднає всі наші наукові установи. Це і лабораторії, і клініка, і віварії (де розводять і досліджують лабораторних тварин, - ред .), щоб масштабувати всі наші наукові дослідження ", - сказав Ляшко.

За словами міністра, цей центр планують збудувати за два роки. Він уточнив, що більше деталей про роботу центру може з'явиться на наступному тижні "з США".

Раніше Ляшко заявляв, що до кінця року в Україні запрацює біокластер для виробництва вакцин.

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Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко
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