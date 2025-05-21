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У Байдена опровергли слухи о скрытии болезни: рак обнаружили только на прошлой неделе

Среда 21 мая 2025 12:01
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У Байдена опровергли слухи о скрытии болезни: рак обнаружили только на прошлой неделе Фото: Джо Байден, 46-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Офис бывшего президента США Джозефа Байдена опроверг слухи о сокрытии информации о его онкологическом диагнозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам представителя Байдена Криса Мигера, рак простаты 4-й стадии был обнаружен только на прошлой неделе. До этого, по данным медицинских записей, последний тест на ПСА он проходил еще в 2014 году.

Мигер не объяснил, почему Байден не проходил регулярные обследования во время президентства. В то же время некоторые медицинские эксперты отмечают, что скрининг на ПСА обычно не рекомендуется мужчинам старше 70 лет.

Однако в случае с Байденом, которому сейчас 82, диагноз поставлен уже на поздней стадии, когда рак распространился на кости.

Некоторые критики считают, что для президента должны были бы действовать более жесткие требования к медицинскому мониторингу.

Онколог и бывший советник Байдена Эзекиэль Эмануэль заявил, что здоровье президента должен оценивать независимый врачебный комитет, а не личные или политические назначенцы.

В воскресенье офис Байдена сообщил, что его рак имеет Глисон-оценку 9 - это один из самых агрессивных типов заболевания. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, ее планируют контролировать с помощью терапии.

У Байдена диагностировали рак

Напомним, 18 мая, стало известно, что у бывшего президента США обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы, который уже успел распространиться на кости.

В течение прошлой недели Байдена обследовали из-за появления новообразования в простате, что было обнаружено после того, как у него ухудшились определенные симптомы. Как отмечалось, в пятницу ему поставили диагноз - рак простаты с показателем по шкале Глисона 9 (группа 5).

Несмотря на агрессивность заболевания, вероятно, опухоль остается чувствительной к гормональной терапии, что открывает возможность для результативного лечения.

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в котором пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

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