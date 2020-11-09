У Байдена створили спецкомісію щодо боротьби з пандемією COVID-19

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Перехідна рада створила спеціальну комісію щодо боротьби з пандемією коронавірусу в США. Комісія консультуватиме Джо Байдена, який оголосив себе переможцем президентських виборів, та його віце-президента Камалу Харіс.

Про це повідомляє прес-служба перехідної ради.

"Комісія допоможе сформувати підходи до таких питань, як боротьба з розповсюдженням коронавірусу, забезпечення безпеки та ефективності вакцини і її ефективний, рівномірний і безкоштовний розподіл, а також захист найбільш вразливих категорій населення", - розповіли в раді.

Комісію очолять колишній керівник Управління з якості продовольства і медикаментів Девід Кесслер, віце-адмірал у відставці Вівек Марті, який раніше був головним санітарним лікарем США, і професор Єльського університету Марселла Нуньєс-Сміт. Також в комісію увійшли ще 10 експертів.

Нагадаємо, створення спецкомісії щодо коронавірусу Байден анонсував ще 7 листопада. Очікувалося, що ця комісія складатиметься з 12 осіб

Крім того, Байден після своєї інавгурації планує запровадити в США обов'язковий масковий режим для боротьби з поширенням коронавірусу.