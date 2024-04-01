У Байдена раскрыли выводы разведки США о связи "гаванского синдрома" с Россией

Жан-Пьер попросили прокомментировать информацию, которая недавно появилась в СМИ, о причастности российских спецслужб к так называемому "гаванскому синдрому" у американских дипломатов.

"Я буду очень осторожна в этом вопросе. Разведывательное сообщество (США - ред.) не пришло к такому выводу", - ответила она.

Пресс-секретарь также уточнила, что президент США Джо Байден сделал приоритетным вопрос расследования случаев "гаванского синдрома" у американских дипломатов. При этом глава государства поручил отправить на лечение всех, у кого наблюдались симптомы "гаванского синдрома".

По ее словам, вопрос "гаванского синдрома" продолжат комплексно изучать соответствующие службы.