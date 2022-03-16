Байдена закликали передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

Республіканці в Палаті представників і Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського і російського виробництва. Які конкретно системи ППО рекомендують передати Україні, не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У листі не уточнюється, яку систему ППО потрібно надати, але президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти йому отримати як системи ППО С-300, так і винищувачі МіГ-29.
Державний департамент працює над тим, щоб визначити, які країни мають системи ППО радянського виробництва С-300, і зараз вивчає можливість їх передачі Україні.
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