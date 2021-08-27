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Байдена попередили про можливість нового теракту в Кабулі, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлан Коллінз.

За її словами, сьогодні вранці служба національної безпеки попередила Байдена про можливість ще одного теракту в Кабулі.

Як зазначив представник Білого дому в бесіді з журналісткою, наступні кілька днів місії з евакуації будуть найнебезпечнішими.

Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. Загинули не менше 170 осіб, у тому числі 13 американських військових.

Зазначимо, сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.

Як повідомляло РБК-Україна, відповідальність за атаку взяли на себе терористи "Ісламської держави". Байден вже доручив армії підготувати удар у відповідь.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАфганистанКабул