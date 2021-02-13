У Байдена назвали вакцини Росії і Китаю дипломатичним інструментом

Джен Псакі назвала це неприйнятним поведінкою.

"Ми бачимо спроби Китаю та Росії використовувати вакцини для просування в плані дипломатії. Президент США Джо Байден обговорює питання вакцин з багатьма лідерами, президент має намір повернути США центральне місце на світовій арені", - сказала вона.

Псакі пообіцяла проконсультуватися з даної теми з Радою національної безпеки при Білому домі.

"Думаю, що такі країни, як Росія і Китай, використовують допомогу, щоб інші держави вели себе, як вони. Це неприйнятна поведінка, будь то в галузі прав людини чи свободи ЗМІ. Ми не будемо з цим миритися. США відновили членство у Всесвітній організації охорони здоров'я. Це важливо і убезпечить людей", - відзначила вона.